"Si la gente de Boca respeta su palabra, Bou jugará en Defensa y Alianza"

Walter Bou, que no juega en partido oficial con Boca Juniors desde mediados de la temporada 2017-18, volverá a salir del equipo en forma de préstamo.

Hernán Crespo, técnico de Defensa y Alianza, confirmó durante su paso por 'TyC Sports' que la llegada a la plantilla de Walter Bou podría hacerse oficial de forma inminente, ya que así lo acordó con varios de los integrantes de la directiva de 'Xeneize'.

"A ver si la gente de Boca respeta lo que dice respecto a Bou. Es gente de palabra. Hay que ir a la parte de los documentos. El chico quiere venir y Román y Raúl me dieron el 'o.k.', así que estoy esperando los documentos para que se haga. El representante no tiene problema", manifestó.

Walter Bou, a falta de la confirmación oficial por parte de ambos conjuntos, jugará en Defensa y Alianza hasta junio de 2021. Durante el pasado curso, en Unión Santa Fe, anotó siete goles y repartió dos asistencias en los 24 encuentros disputados.