"Si la gente quiere que lo deje, eso no va a pasar"

Zinedine Zidane está de vuelta. Dos semanas después de su positivo en coronavirus, el francés pudo entrenar de nuevo al equipo y dio su rueda de prensa telemática habitual, en la que repasó la actualidad del Real Madrid y su partido contra la SD Huesca.

"Sabemos que se habla de muchas cosas. Nosotros tenemos ganas de jugar el partido, todo lo demás está fuera de nuestra preocupación. Lo que queremos es volver a lo que estuvimos haciendo hace poco tiempo", arrancó Zidane sobre el ruido alrededor del equipo.

Cuestionado por la difícil situación del Madrid en Liga, el francés prometió guerra: "Toda la plantilla y los que estamos nos merecemos dar la cara hasta el final de temporada. Luego pasarán muchas cosas, pero nosotros debemos intentarlo como equipo. No vamos a bajar los brazos, eso te lo garantizo. Lo que queremos todos es jugar al fútbol y ganar los partidos".

¿Está angustiado o se ve acabando bien?: "No sé lo que pasará, nosotros nos concentramos y nos merecemos terminar bien con todos los que estamos aquí. Se habla mucho de si cambiaremos de entrenador, esto o lo otro, pero yo lucharé el primero. Soy afortunado de estar aquí y aprovecharé hasta mi último día. Si lo que la gente quiere es que lo deje, eso no va a pasar. Los jugadores y todos queremos demostrar lo que somos".

"Se habla mucho de una situación incómoda. Sí, no estamos muy finos últimamente y no hemos ganado los partidos suficientes, pero estamos animados de cambiar la situación y eso es lo que vamos a intentar", agregó.

Cuestionado por su tono reivindicativo, Zidane saltó: "¿Me estás diciendo que todos los días me veo fuera? Me reivindico en eso, claro. El año pasado ganamos la Liga nosotros, el Real Madrid, y tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año. Porque después tenéis razón en que el año que viene hay que hacer cosas, hay que cambiar, pero esta temporada tenemos el derecho de pelear. Ganamos la Liga el año pasado, no hace diez. Pido respeto a todo eso que hemos hecho. Los periodistas decís muchas cosas y hay que asumirlas, pero decídmelo a la cara. Decidme que me queréis cambiar, no solo por detrás".

También habló de Martin Odegaard: "Él quería salir porque necesitaba jugar y tener la oportunidad en otro sitio. Cuando es la demanda del jugador, no puedes hacer nada. Yo sabía lo de Martin, le decía que tenía que quedarse, luchar, pelear y tener paciencia porque esto es largo. Además, él era una petición mía porque era un jugador interesante para nosotros, pero lo importante ahora es que esté contento".

Respecto a Hazard: "Nosotros queremos ver a Eden sin problemas ni lesiones, pero ha tenido mucha mala suerte. Es muy complicado para él, porque quiere demostrar, estar bien y jugar para el Real Madrid. Es muy delicado y difícil para él, pero creo que es un jugador al que veremos jugar bien y sin lesionarse. Ojalá que eso sea pronto, que en dos o tres semanas esté de vuelta".

"Es un poco de mala suerte. Ha sido complicado para él, pero tenemos que ser positivos. Eden va a trabajar para volver a jugar, sabemos el futbolista que es y lo necesitamos al 100%. ¿Pensáis que está contento de su situación? Hace de todo para estar bien, pero son cosas que pasan en la vida. Tiene que aceptarlo y cambiar algo para que las cosas sean diferentes, pero él es el primero que quiere estar bien", continuó sobre el belga.

¿Le preocupa la renovación de Sergio Ramos?: "Se habla mucho y tú me preguntas, pero ni yo ni nadie sabemos nada. ¿Qué te voy a decir? ¿Voy a contar otra vez lo mismo? Espero que se arregle, que esté aquí porque es el capitán y un gran jugador que ha hecho mucho en el Real Madrid".

Otro nombre propio que trató fue el de Vinicius: "Tiene que hacer su trabajo. No tengo que decir nada, tiene 19 años, debe aprender muchas cosas como todos los jóvenes. Él lo intenta y nosotros le vamos a ayudar a que juegue bien. Esa es mi preocupación con 'Vini' y con todos, que estén al 100% en cada partido. No tengo otro objetivo, pero es verdad que últimamente somos 15 jugadores y con ellos tenemos que hacerlo todo mientras vuelven los demás. Cuanto antes, mejor para nosotros".

"No me merezco este mal trato de la prensa"

Volvió a pedir respeto: "Yo soy aquí responsable de todo. Si hay cosas que no funcionan, tengo que verlo como el primer responsable. Está clarísimo. Seguro que el próximo año hay que hacer algo. Pero este año nos merecemos esto. Esta plantilla se merece seguir y poner la cara. Nosotros damos la cara por todo lo que pase con esta plantilla. Estamos aquí para pelear por nuestra afición, para intentar darle alegrías como siempre. Es gente que quiere mucho a su equipo, que quiere verlo ganar y jugar bien al fútbol y eso intentaremos hacer".

"Vosotros hacéis vuestro trabajo. Un día estoy fuera, al otro estoy un poco dentro, luego si empatamos estoy otra vez fuera... Pero lo acepto. Me enfado para deciros que nosotros intentaremos hacer nuestro trabajo y dar la cara. Vamos a pelear siempre, pero tenéis que respetar a esta gente que trabaja aquí", continuó al cuestionarle por su visible tono molesto.

Se le recordó su discurso tras una derrota en Leganés en enero de 2018. Aquel año acabó ganando la Champions: "Yo confío en todo, tenemos 54 puntos de Liga en juego y nos quedan seis partidos antes de jugar la Champions. Estamos en dos competiciones y las vamos a pelear hasta el final".

"Me hace reír que me pregunten por qué estoy enfadado. Tengo la impresión de ser el único que piensa que cada día estoy fuera, pero no sé. No estoy contento con que me pregunten por mi futuro cada vez que hacemos un mal partido, no me merezco este mal trato de la prensa. Tenemos la suerte de poder pelear. Lo que esperaría es un poquito de respeto. Si no llegamos, soy el primero en criticar, siempre asumo mi responsabilidad. Encima llevo dos semanas encerrado en una jaula y tengo ganas de salir y demostrar que voy a pelear", concluyó.