Si la Liga no se termina, el Almería perderá dos millones

No jugar lo que resta de temporada sería fatal para muchos clubes y el Almería no se salva. En caso de que los 'indálicos' no salten más al terreno de juego, perderán dos millones de euros. Se trata de una estimación aproximada basada en patrocinios, venta de entradas, 'merchandising'...

Este dato también está basado en el presupuesto de la entidad. Aunque no se pondría en riesgo la viabilidad del club en caso de perder los dos 'kilos', sí que supondría un duro golpe para la economía del plantel. Quizá algunos de los planes que tiene en mente la dirección deportiva no se puedan realizar.

Con el equipo como uno de los principales candidatos al ascenso, no jugar más también podría tener negativas consecuencias en una hipotética subida a Primera División. El dinero que se obtendría de vencer en el 'play off' o de quedar entre los dos primeros puestos de la tabla quedaría en el aire.

En todo caso, los clubes ya le dejaron claro a la UEFA en su última reunión que tienen la intención de que todas las ligas se finalicen. Esto incluirá a la Segunda División, que raramente quedará en el aire mientras la Primera y los demás campeonatos nacionales de otros países se disputan.