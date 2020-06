"Si Lautaro no nos pide irse, no se irá"

Tras hablar el domingo del futuro de Lautaro Martínez, Giuseppe Marotta volvió a referirse al futuro del argentino antes del Inter-Sassuolo.

El CEO del Inter habló para 'DAZN' y no varió el planteamiento. Recalcó que el argentino no les ha pedido salir y, mientras eso no suceda, no le venderán.

"Con Lautaro hemos sido muy claros. Hemos comentado que el Inter es un club noble, que no tiene la intención de vender a los mejores jugadores y también en el caso de Lautaro se aplican las mismas reglas", insistió Marotta.

"Si el jugador no expresa su voluntad de irse, no hay condiciones para dejarle marchar", sentenció el mandatario interista.

Marotta también habló del futuro de Alexis y de Moses: "Queríamos terminar esta temporada y sabíamos que iba a haber problemas. Tendremos que negociar y es algo que debería ser regulado para que los jugadores puedan acabar las competiciones que aún no han finalizado. Espero que haya una orden de la FIFA para regular estas situaciones".