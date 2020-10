"Si le pitaron penalti a De Jong es porque lo fue"

Las declaraciones de Busquets tras perder ante el Getafe son algo que no se ven todos los días. El centrocampista azulgrana rehuyó la polémica y se negó a criticar al colegiado.

Empezó analizando el encuentro, una derrota por 1-0 de penalti. "Justa o no, lo que nos llevamos es la derrota. Creo que hemos hecho una parte, alguna ocasión. Sabíamos iba a ser difícil y duro y se ha adelantado por acciones puntuales", explicó.

"Cuando estaban con 1-0 ellos se han puesto cómodos, pero hoy no era nuestro día. Queríamos darle fluidez al juego y rapidez y no podíamos. Lo hemos intentado. No hemos estado finos, lo hemos intentado hasta final, incluso hemos tenido un disparo al palo", añadió al respecto Busquets.

Cuestionado por el colegiado, Busquets fue tajante. "No se habla de los árbitros. No lo he visto, en directo no he visto la jugada de De Jong. Si ha pitado penalti es porque es, no darle más vueltas", espetó el de Badía.

Sobre la falta de gol, Busquets prefirió elogiar a la defensa azulona en lugar de criticar a sus compañeros en ataque. "Por una banda teníamos a Ousmane Dembélé, y por la otra, a Messi y a Griezmann...", dijo.

"La primera lo hemos intentado más. Pero ellos defienden bien, tapan los espacios interiores.Hay que seguir mejorando. Hay que mirar al futuro", apuntó también.

Y acabó con el 'Clásico' de la próxima jornada. "Todavía tenemos un partido de la Champions entre semana.Hay que corregir errores y sumar de tres en tres", dijo Sergio Busquets, para finalizar.