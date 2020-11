"Si lo de Benzema con Vinicius no fue una broma, tienen un problema"

Dimitar Berbatov, leyenda del Manchester United y embajador de Betfair, habló sobre uno de los temas candentes del momento: las críticas de Benzema a Vinicius en el descanso del partido entre Borussia Mönchengladbach y Real Madrid de Champions League.

"Aluciné un poco, para ser honestos. Cuando eres futbolista no es agradable escuchar cosas así", dijo Berbatov, que continuó: "Es verdad que en el fútbol este tipo de cosas pasan. Que entre compañeros le dices a uno que no le pase la pelota, que la aleje de él... pero se dice como una broma o un vacile. Si en este caso no ha sido así... hay un problema. Es extraño, sinceramente".

No obstante, al búlgaro no le extraña que esto sea verdad. Reconoció que incluso le ha ocurrido a lo largo de su carrera. "Claro. Esto es fútbol. Yo he jugado en un equipo en el que la pelota no pasaba por mí. Y es frustrante, sí", expresó, y dijo que Vinicius tiene que decir "esta boca es mía".

"Lo que tiene que hacer es hablar con sus compañeros e incluso si hace falta, gritarles que le pasen más la pelota, pero es un tema que tienen que resolver. En ocasiones ni siquiera necesitas que intervenga el entrenador, solo hablando entre los futbolistas vale. Sería muy interesante escuchar la conversación que han tenido Vinicius y sus compañeros en Valdebebas, a ver qué se dicen", dijo.

Otro tema que trató Dimitar Berbatov fue el 'hat trick' de goles anulados de Álvaro Morata en el Juventus-Barcelona: "Si me pasara a mí, me sentiría fatal. Pero esta es la vida que nos da el VAR y, te guste o no, es lo que hay. Ha venido para quedarse. Estará cabreado, pero no queda otra. Aquí todos los jugadores son iguales. Cuando el VAR te ayuda a marcar es magnífico, pero cuando te impide marcar, es brutal".

"El VAR le ha quitado la diversión al fútbol. No puedes disfrutar de un gol mientras estás ahí rezando para que te lo den o te lo anulen. Odio eso de ver a un jugador marcar un gol y tener que esperar para ver si se lo dan o no... es que te rompe el rollo. Y ahora son muchos los goles que se conceden o se aulan así... No es agradable, pero es nuestra nueva realidad", dijo resignado.