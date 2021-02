"Si lo ponemos a tono, Jesé sube el nivel del equipo"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, se ha referido a Jesé Rodríguez como un fichaje "consensuado" con el club, que subirá el nivel del equipo si consiguen ponerlo a tono físicamente, aunque para ello necesitará un "proceso", además de destacar que llega "con humildad y ambición".

El técnico madrileño ha subrayado en rueda de prensa telemática que la incorporación del delantero grancanario fue acordada con la entidad, además de confirmar que para este próximo domingo, ante el Sabadell, no estará convocado, pues no deben tener prisas con él, ya que una vez que entre en el grupo, será para no salir.

"No estaría aquí sentado si el club hiciera cosas sin que yo lo supiera. Por supuesto que es un consenso, estamos de acuerdo en que Jesé, si lo ponemos a tono, sube el nivel. Cuando entre con el grupo, no debe volver a salir. Quedan muchos partidos, cuando él esté disponible quedarán 18 o 19, y nos tiene que ayudar", ha dicho.

Respecto a la otra novedad en la plantilla, el también delantero isleño Rafa Mújica, ha dicho que igualmente precisa de un periodo de adaptación al equipo amarillo, pues viene "de no jugar" con el Oviedo, donde estaba cedido por el Leeds United, y por eso tiene que entrar "poco a poco", para "aprender los automatismos".

Mel también se ha referido a otros movimientos del recién cerrado mercado de fichajes de enero, como que le hubiera gustado incorporar a un defensa central, y que fue él quien frenó la salida del tinerfeño Maikel Mesa, por quien pujó hasta última hora el Albacete, donde ya estuvo cedido la temporada pasada.

El entrenador amarillo reconoce que no es bueno que esta semana se haya puesto el foco en el fichaje mediático de Jesé, y no en el partido del próximo domingo ante el Sabadell, pero lo entiende porque el jugador llega desde un club de "dimensión mundial" como el Paris Saint-Germain.

Del conjunto catalán, en zona de descenso, el técnico madrileño recuerda que en la primera vuelta cayeron por 3-1 en un partido "horroroso" en la Nova Creu Alta, y que es un equipo "más competitivo y asentado en la categoría", pues "no gana, pero no pierde", y han tenido "paciencia" con Antonio Hidalgo, su entrenador.

Mel no teme por el estado del césped del Estadio de Gran Canaria, pese a las intensas lluvias que desde el jueves están cayendo en la isla, en un partido para el que recuperará al lateral derecho Álvaro Lemos, aunque sigue sin poder contar, entre otros, con Rober González y Jonathan Silva, pendientes de superar el coronavirus.