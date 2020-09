Si los contagios obligan a Gallardo a usar juveniles, prefiere no jugar

El entrenador del River Plate, Marcelo Gallardo, dijo que ante Sao Paulo va a presentar "un equipo que va a dar pelea" a pesar de que el 'Millonario' lleva seis meses sin jugar y no podrá contar con el lateral izquierdo Milton Casco, que contrajo coronavirus.

"Vamos a tener que competir de la manera que estamos, más allá de que puede ser una ventaja o no que los equipos vengan con competencia encima. Lo afrontaremos de la mejor manera. Nos hemos preparado acorde a lo que creíamos y vamos a ir a jugar con muchísimas ganas y deseos", dijo Gallardo en una rueda de prensa virtual.

"Los jugadores tienen ganas de jugar. Yo creo que vamos a presentar un equipo que va a dar pelea, que va a dar batalla e intentaremos hacer lo nuestro", añadió. El entrenador de 44 años dijo que no tiene "miedo de jugar", pero que no quiere "exponer" a ningún jugador.

"Si tengo un jugador contagiado, se aislará como venimos haciendo y seguiremos entrenando hasta que se recupere. Es algo con lo que tenemos que empezar a convivir. Después, si podemos jugar o no ya es otra cosa, no depende de mí. Si hay protocolos, me parece algo bueno, pero, si tenés contagios masivos, es que la pandemia nos dice que no podíamos jugar", señaló.

Gallardo decidió presentar una nómina de 29 jugadores para la Copa Libertadores a pesar de que la CONMEBOL permite, de manera extraordinaria, inscribir hasta 50 futbolistas por la pandemia.

El 'Muñeco' consideró que inscribir esa cantidad de jugadores es "un despropósito".

"Si voy a competir con 15 juveniles porque tengo un brote de contagio, digo no, no es necesario exponer a nadie, y menos juveniles que no están preparados. Prefiero asumir la responsabilidad y decir que todo tiene un límite. Es simple, yo trabajo con un grupo profesional de no más de 30 jugadores. No tengo 10 jugadores más entrenando. Los juveniles de reserva empezaron a entrar hace apenas una semana, tras seis meses parados", explicó.

También criticó que los entrenamientos hayan estado "parados" durante casi seis meses y que se hayan reanudado "en el peor momento de contagios del país". A Casco, que no podrá estar el jueves por tener coronavirus, lo calificó como un "jugador muy importante".

Su sustituto será Fabrizio Angileri. "Se le va presentar la posibilidad de jugar por ausencia de Casco. La idea es que esté de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que es un futbolista que no venía con continuidad", indicó.

Cuando fue consultado por la posibilidad de que Boca Juniors sea habilitado a jugar con futbolistas que dan positivo de coronavirus, Gallardo prefirió evitar la "polémica".

"Lo único que puedo hablar es de nosotros. CONMEBOL oficializó un protocolo y yo intentaré respetarlo. Si un jugador positivo no puede subirse a un avión, intentaré respetarlo. Más allá de que un Gobierno pueda asumir esa responsabilidad. No quiero entrar en polémica, es lo que se nos comunicó y cómo actuaríamos en un caso similar", afirmó.