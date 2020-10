"Si los jugadores no están bien, les sancionan; no sé si con los árbitros es igual..."

Aunque fue un 'Clásico' sin demasiada polémica, el Barcelona piensa que la actuación de Munuera fue decisiva y así lo hicieron saber tras el choque tanto Sergio Busquets como Ronald Koeman.

Precisamente un ex compañero del técnico, Guillermo Amor, ahora portavoz del equipo azulgrana, se mostró en términos similares tras el partido ante el Real Madrid.

"Hay que unificar criterios y, si se revisa una jugada, se revisan todas y es mucho mejor. ¿Por qué, en las que revisamos, si son iguales, unas se pitan y otras no?", se preguntó Amor, antes de mostrar su resignación: "Son decisiones importantes para todos porque deciden partidos, deciden puntos y deciden ligas".

El ex futbolista sugirió que los árbitros debían ser sancionados si cometían errores: "Cuando los jugadores no están bien, salen del equipo y no juegan el siguiente partido. Pues con los árbitros de campo y del VAR deberían tomarse decisiones, que no sé si las toman, porque no estoy al día".

Amor pasó a centrarse más en la acción en sí: "Estas jugadas normalmente no se pitan. Hay un pequeño agarrón, pero Sergio es un tío fuerte y resulta difícil tirarle. Y parece que el balón no iba en esa dirección y no llegaba. La semana pasada hubo una jugada del Betis mucho más clara y luego no se pitó".