"Si Lukaku quiere venir al Festival de San Remo, será bienvenido"

Esta semana, Zlatan Ibrahimovic vive algunos de los días más extraños pero curiosos de su carrera. El delantero del Milan presentará el Festival de San Remo y hará un dueto musical con Sinisa Mihajlovic. Todo, pese a las críticas porque su equipo se juega cosas importantes y él estará fuera.

Durante una rueda de prensa previa al prestigioso evento en el Teatro Ariston, a Zlatan le preguntaron por uno de los temas que ocupan su actualidad: la pelea con Romelu Lukaku. Ambos siguen cruzando declaraciones, aunque el sueco dice que no quiere saber más del asunto.

A Ibra le preguntaron qué haría si se encontrara a Lukaku en el escenario, y él trató de enterrar el hacha de guerra: "Si Lukaku quiere venir, será bienvenido. Lo que pasa en el campo se queda en el campo, no hay problema".

Respecto a su papel en San Remo, dijo estar tranquilo: "No estoy preocupado. Si me equivoco no podrá juzgarme nadie porque este no es mi mundo. Y si lo hago bien, pues mejor, porque ya sé que tendré trabajo cuando deje el fútbol. Nos divertiremos".

"Espero que no sepa cantar bien, así estaremos en el mismo nivel", dijo entre risas sobre ese dueto con Mihajlovic, y tiene claro que Silvio Berlusconi habría aprobado todo esto: "Seguro que me habría dejado venir porque me quiere muchísimo".

Otro de los asuntos es su intercambio de palabras con LeBron James. Zlatan acusaba a la estrella de Los Angeles Lakers de hacer política y este le contestó asegurando que el sueco había hecho lo mismo.

"La política divide al mundo, el deporte lo une. El fútbol une a atletas de todo el mundo, hacemos lo que hacemos para unir, ese es mi mensaje. Los deportistas deben ser deportistas y los políticos, políticos", contestó el delantero milanista.

Por último, se mostró feliz por presentar el certamen de San Remo: "Quiero devolverle a Italia lo que me ha dado, no solo en lo futbolístico. A mí me llegó la oportunidad de estar en este festival, pregunté por él y me dijeron que esto es lo más grande que hay en Italia, así que vamos con ello".

"Estoy totalmente agradecido a un país que me lo ha dado todo. Estuve dos años en Los Ángeles y salí corriendo en cuanto el Milan me llamó. Me interesa mucho el mundo del cine, quiero entrar en él para entenderlo y ver si puedo hacerlo bien", concluyó.