"Si Maradona jugó en Newell's en Primera, Messi también lo hará"

Nunca ha escondido Leo Messi que le gustaría jugar en Newell's. Le apasiona el club argentino y, además, lo demostró públicamente al enseñar una camiseta en homenaje a Maradona tras su fallecimiento.

Al Mono Burgos, recién estrenado entrenador de Newell's Old Boys, no le cabe duda de que algún día podrá disfrutar del juego de Messi en su equipo. "Si Diego Maradona jugó aquí, Leo también va a querer jugar en la Primera División de Newell's. Creo que en algún momento eso pasará. Ojalá que sea pronto", contó al diario 'La Capital'.

Eso sí, no cree que eso vaya a ocurrir este mismo verano. "Creo que no se irá de Barcelona, es su casa", expresó. Pero no descartó que lo haga más adelante: "También Newell's es su hogar, en algún momento pasará por aquí".

Cree fervientemente el Mono que al '10' le queda fútbol para dar y regalar. "Tengo el mejor concepto suyo, puede dar más todavía", finalizó.