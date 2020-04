"Si Maradona me vuelve a llamar..."

En una conversación con 'TNT Sports', Osvaldo contó que Diego Armando Maradona intentó convencerle para que se fuera a Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Me llamó Diego, pero en ese momento no tenía pensado volver a jugar", comentó el delantero, que se pasó sin jugar desde los 30 a los 34 años que fichó por Banfield.

Osvaldo explicó que no le dio una respuesta al 'Pelusa' y que le arregló la situación porque no lo volvió a llamar otra vez.

"No le dije que no, pero tampoco que sí. Como gracias a Dios no me llamó más, me solucionó el lío que tenía. A Diego lo amo con todo el corazón y él lo sabe. Si me vuelve a llamar, qué sé yo. Ahora mismo estoy en Banfield"