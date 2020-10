"Si me afecta la salida de Bartomeu, tendrán que hablar conmigo"

La victoria del Barcelona en Turín ha calmado los ánimos del barcelonismo. La semana ha estado marcada por el 'Clásico' y la dimisión de Bartomeu, que finalmente no ha afectado en el primer partido al equipo.

Koeman fue preguntado por ello en sala de prensa y el neerlandés se mostró tranquilo. "Creo que tenemos que pensar en la parte deportiva, y con la decisión del presidente el equipo ha estado muy bien. No me preocupa. Ponemos nuestra energía en el fútbol", argumentó.

Sobre su futuro, Koeman aseveró que no cree que le afecte. "Si me afecta, tendrán que hablar conmigo. Yo trabajo para el Barcelona y quiero sacar los mejores resultados. Yo no tengo en mis manos los asuntos extradeportivos".

"No puedo decir que me haya sorprendido la dimisión de Bartomeu. Había mucha movida en este tema y el presidente habrá tomado la decisión por el bien del club y por circunstancias de las que no puedo opinar. Yo no me siento liberado. Cada uno tiene su pensamiento por las cosas que han pasado. Si nos hubiese afectado, no hubiésemos podido hacer un partido como este", explicó el técnico neerland.es

Ya centrado en el partido, Koeman lamentó la lesión de Araujo. "Desde el principio intentamos fichar a un central, pero no hemos podido. Queríamos tener cuatro en vez de tres. Si Araujo está lesionado, debemos buscar posibilidades. Sabemos que Frenkie de Jong jugó de central a veces con el Ajax. Creo que ha estado muy bien. Si nos falta gente, él puede jugar ahí", argumentó.

Hubo varios nombres propios en la victoria en Turún, pero uno de los que más sobresale es Pedri: "Sabiendo su edad, es algo impresionante. Ha demostrado su personalidad sobre el campo. Tiene mucha tranquilidad pese a su edad. Va a ser un gran jugador para este Barcelona".

En el lado contrario se encuentra Griezmann. "Para cualquier jugador, cuando la suerte no está de su lado, la solución e sseguir trabajando. El gol llegará, no tengo ninguna duda en ese sentido", explicó.

"Creo que hemos hecho un gran partido, hemos hecho nuestro fútbol e intentado jugar con tres desde atrás. Hemos generado muchas oportunidades de marcar y debimos sentenciar el partido mucho antes. Estoy contento con el juego y con el carácter del equipo. Es una gran victoria. Ha sido el partido más completo hasta ahora, sabiendo el contrario que teníamos delante y jugando fuera de casa. Ha sido nuestro mejor partido", sentenció Koeman.