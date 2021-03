"¿Si me arrepiento de algo? Ahora es fácil, hazme una pregunta mejor"

La eliminación del Atlético de Madrid dejó muy frío al Cholo Simeone, que ante 'Movistar+' solo pudo aceptar la derrota y reconocer que el Chelsea fue "superior" y "justo ganador". De entre lo que vio, lo único que quiso resaltar fue el partido de un Joao Félix al que llevaba semanas relegando al banquillo.

"Ellos son justos ganadores de la eliminatoria. La fue pareja más allá de que sacaron esa ventaja y ahora fueron superiores. Intentamos presionarles la salida porque la tienen buena. Por momentos lo logramos y por otros no, encontraron el gol en una de esas salidas. Intentamos el gol en la segunda parte pero no. Me quedo con el partido de Joao Félix, continuidad y regularidad. Y me gusta la mejora de Saúl", resumió.

Cuestionado por el cambio de Luis Suárez y la sonrisa irónica del delantero uruguayo, no tuvo mucho que justificar: "Es normal que el jugador quiera seguir jugando. Entendíamos que teníamos más opciones de encontrar otras vías de movilidad para poder atacar".

Además, Simeone tampoco quiso escudarse en la polémica. Carrasco reclamó penalti de César Azpilicueta, pero el argentino no quiere que sirva de argumento: "No busco excusas de si fue penal o no, el árbitro lo entendió así. Fueron mejores, los felicitamos y ahora a resetear, a pensar en la Liga".

Lo que sí le tocó la moral fue que le preguntaran sobre si se arrepiente de algo: "Ahora es fácil, hazme una pregunta mejor. Es normal, es algo que pasa, lo que sucede tras el partido no se puede solucionar, uno hace lo que cree que tiene que hacer y ustedes pueden criticar".

Al contrario de la ida, el técnico rojiblanco optó por una defensa de cuatro: "Intentábamos presionar la primera salida de ellos, que se intentó con mucho esfuerzo pero con pocos robos para generar esa situaciones. Intentábamos saltar con los laterales. Con la tarjeta a Lodi buscamos otras situaciones y las encontramos. Pero fueron mejores y nosotros a seguir mejorando".

Por último, así se queda el Atlético de Madrid moralmente de cara a la Liga: "Me dejaron situaciones, más allá del dolor de la eliminación. Hay cosas buenas para el futuro, lo de Joao Félix fue muy bueno".