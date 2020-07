"Si me critican, me hacen más fuerte y creo más en lo que hago"

El Manchester United culminó la temporada 2019-20, en la que fue de menos a más, con la consecución del objetivo de regresar a la Champions League.

La fe en Solskjaer, que cumplió los objetivos, fue decisiva para finalizar la Premier League en tercera posición. Al noruego le hablaron de las predicciones que hablaban de que iban a ser sextos y se creció: "Yo siempre he sido así. Si me critican, eso me hace más fuerte y creo más en lo que hago".

"En realidad, no sabía nada de esas predicciones. Estaba hablando con otro miembro del cuerpo técnico y me enteré. Quedar tercero con esta plantilla, teniendo en cuenta que estaba en medio de una recontrucción, ha sido un gran logro por parte de todos", continuó el entrenador del Manchester United.

El entrenador del equipo 'red devil' volvió a las críticas y recalcó que se siente cómodo con ellas: "Por favor, no me alabéis demasiado porque puedo volverme autocomplaciente. Así soy yo".

Para concluir, Solskjaer alabó a Bruno Fernandes, que le cambió la cara al equipo con su llegada. "Ha estado genial, ha marcado goles, ha generado oportunidades, ha dado asistencias... todo ello con gran entusiasmo y mentalidad", dijo del luso.