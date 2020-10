"Si me dices de jugar en Boca, te diría que no"

En Osasuna rindió a un gran nivel, pero Chimy Ávila ahora debe hacer frente a su última lesión de rodilla. Un nuevo obstáculo que tiene claro que va a superar. El delantero argentino charló en 'Cómo te va' de 'Radiocut' sobre esto y de la posibilidad de jugar en otro equipo de Argentina que no sea San Lorenzo.

"Si me dices de jugar en Boca, diría que no. Respeto y amo a San Lorenzo, pero me nombras a mi hermano y lo dudo. Si tengo que elegir, elijo jugar en San Lorenzo y decirle a Tinelli que haga el esfuerzo por llevar a Gastón. Mi sueño es compartir equipo con mi hermano", aclaró.

"El día que me rompí la derecha se cumplían siete meses de lesionarme la izquierda. Pero no hay tiempo para lamentarse, me quiero recuperar cuanto antes", avaló.

Y cerró: "Tengo dos opciones, tirar para abajo o seguir luchando. Elijo seguir peleando para demostrarle a mi hija que no es fácil, pero que no me voy a rendir".