"Si me hubiera comportado como Klopp en la banda, estoy fuera"

El Liverpool consiguió una victoria 'in extremis' ante el Tottenham. Firmino fue el encargado de darle el liderato a los 'reds' con un gol en los instantes finales.

Tras acabar el encuentro, Mourinho atendió a las cámaras de 'Amazon' y habló sobre la dolorosa derrota: "Estuvimos cerca de ganar, pero desaprovechamos las oportunidades. Tuvimos el partido controlado, un empate habría sido un mal resultado. Os podéis imaginar cómo nos sentimos con una derrota".

Por otra parte, 'The Special One' no se contuvo y criticó la actitud de Klopp durante todo el choque: "Si me hubiera comportado como él en la banda, estoy fuera. ¿Eso es animado? Por alguna razón, soy diferente".

Por último, el técnico portugués reveló lo que le comentó al germano nada más finalizar el partido. "Le dije que el mejor equipo perdió. No estuvo de acuerdo", concluyó.