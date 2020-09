"Si me llega la oportunidad entrenaré a River"

El 'Mono' Burgos tiene muchas ganas de comenzar su andadura como entrenador. Mientras el llega la oferta para tomar las riendas de algún equipo, el argentino ha contado cuáles son sus principales objetivos.

"Ahora mi objetivo es dirigir en todo el mundo y lo único que no negocio es que no se corra", declaró el ex portero, que ha dejado claro cuál será su premisa básica en cualquier equipo que dirija.

El ex socio del Cholo ha dejado claro en 'GDM' que quiere comenzar en España: "Primero dirigiré en España y después, algún día, si se presenta la oportunidad lo haré en River".

El ex portero argentino también habló en 'Radio Gaceta' y desveló que ya ha hablado con algunos clubes: "Hemos tenido conversaciones interesantes con grandes equipos. Nos estamos preparando junto a nuestro cuerpo técnico".

Por último, el 'Mono' aseguró que sigue teniendo una buena relación con Simeone. "Tenemos una gran relación, hace nada le envié un mensaje", explicó.