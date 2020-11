A sus 32 años, Robert Lewandowski parece estar más en forma que nunca. En lo que va de curso lleva ya 13 dianas y cinco asistencias, lo que le coloca a la cabeza de la tabla de goleadores de la Bundesliga.

Su gran rendimiento le ha servido para estar nominado a los 'Globe Soccer'. Lewandowski concedió una entrevista a 'AP' y habló sobre su futuro.

"¿Si me retiraré en el Bayern? No sé. Tengo contrato hasta 2023. No pienso en lo que ocurrirá después", dijo.

Y es que Lewandowski cree que lo único que importa ahora es vivir el presente, no le preocupa demasiado qué será de él más allá de 2023: "Me quedan dos años y medio de contrato aún, es mucho. Sé que puedo jugar mucho más, pero ya habrá tiempo de pensar en eso".

En cuanto a su nominación al premio, Lewandowski no oculta que le gustaría ganarlo, aunque tampoco le quitaría el sueño si eso no pasa. "Si gano, estaré orgulloso y feliz, pero si no, la vida sigue", apuntó.

Por último, hizo balance de lo que ha conseguido recientemente con el Bayern. "Es espectacular, hemos ganado todo lo que se podía. Es increíble", finalizó.