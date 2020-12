"Si Messi estuviera en mi equipo, tiraría yo los penaltis"

En una entrevista concedida a la UEFA, Zlatan Ibrahimovic fue cuestionado sobre quién tiraría los penaltis en un equipo en el que volviese a coincidir con Leo Messi. Y tenía clara la respuesta.

"Tiraría yo al 100% porque soy el capitán de ese equipo y decido quien tira los penaltis. Tiraría los tres primeros y luego le dejaría uno a él, y luego tiraría los siguientes tres, y le dejaría otro", explicó.

Además, el delantero se refirió al final de su carrera y a lo que aún puede dar en el césped: "Tengo 39 años y con lo que he hecho, ya no tengo obligación de trabajar, pero sigo teniendo pasión por lo que hago. Nunca estoy satisfecho, y siempre quiero más. No veo a muchos jugadores de mi edad que estuvieran, o estén, rindiendo como yo lo hago".

"En el momento en que un jugador pasa de los 30 años es cuando empieza a bajar y lo deja. Cuando cumplí los 30, empecé a ser aún mejor. No quiero tener ninguna ventaja por tener 39 años y que digan 'estás lento' y ese tipo de cosas. No, quiero que me consideréis un jugador de clase mundial y que se me compare con todos los demás, porque entonces me motivo más", agregó a su reflexión.

Por último, y fiel a su estilo, desafió a una lucha de pulsos ¡a King Kong! y respondió sobre una curiosa cuestión: ¿Que sería más fácil, domesticar a un león o a él?

"Destruiría a King Kong. 100%. Lo destruiría. ¿Domesticar? A Zlatan, 100%. Puedes domar a un león, pero no puedes domar a Zlatan. Es un animal diferente", dijo.