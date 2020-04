"Si Messi no tuviese claro que tiene un proyecto ganador, quizás se iría"

Setién está aprovechando el confinamiento para hablar con diferentes medios. En esta ocasión, el entrenador del Barcelona habló del futuro de Leo Messi en el conjunto azulgrana.

"He sabido hace poco que Messi podía rescindir su contrato, pero estoy seguro de que va a continuar. Si Messi no tuviese claro que el Barça tiene un proyecto ganador, quizás se iría, pero el Barcelona siempre apuesta por un proyecto para ganar", aseguró Setién en 'Onda Cero'.

Otro de los nombres propios fue Xavi Hernández, del que ya dijo que se haría a un lado si él llegase. "Pensé en llamarlo para que nos ayudase, conoce este club, la filosofía de este equipo...", auspició.

También Neymar, del que dijo Rosell que lo ficharía sin dudar, fue actualidad de Setién. "Lo veo complicado, creo que económicamente es complicado acceder a ellos", argumentó.

"Sobre fichajes hablamos, pero esta pandemia va a condicionar muchas cosas, la situación de los clubes económicamente será complicada. No soy pesimista ni optimista con Lautaro; me gusta como me gustan los grandes futbolistas, pero no me hago ilusiones con ninguno", añadió Setién.

Poco a poco, el fútbol español quiere volver a la normalidad. "Soy partidario de jugar siempre que nos garanticen que no hay ningún problema", explicó un Setién que afirmó que "si se da la Liga por terminada, lo más justo es dejarla como está, hasta donde hemos llegado". "Aunque es cierto que yo no me sentiría campeón de la misma manera", apuntilló.

"Todos queremos que el campeonato se termine aunque sea a puerta cerrada. Pero a mí me gustaría que me garantizasen que no habría ningún problema. Veo complicado reanudar el campeonato, lo que hay que tener cuidado es que no haya muchas lesiones a la vuelta", aseveró el entrenador del Barcelona.

Además, Setién le dio un pequeño recado a Eder Sarabia. "Le entiendo bien, seguramente que tenga el temperamento que tenía yo a su edad, pero hay que mantener las formas, hay que aprender y corregir cosas. Hay que darle un margen", afirmó.