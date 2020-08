"Si Messi se marcha, hay que buscarle otro nombre al Barça"

Samuel Eto'o se fue del Barcelona con 130 goles tras cinco temporadas como azulgrana. El ex delantero siente el club catalán como uno de los equipo de su vida y sufrió en el partido frente al Bayern de Múnich.

"Sufrí mucho por la derrota y no solo por Leo Messi, sino por todos los chicos. El que no ha jugado no puede entender eso. Es como la vida, uno puede caer, pero lo más difícil es levantarse", dijo en 'TyC Sports'.

El ex delantero aseguró que espera que el club se levante con los cambios que se avecinan: "Espero que los que toman las decisiones las tomen para el bien del Barcelona y hacernos soñar de nuevo, eso es lo único que puedo pedir".

En cuanto al futuro de Leo Messi, Eto'o no se imagina un futuro sin el argentino. De hecho, cree que cuando el astro rosarino se vaya habría que buscarle un nombre al equipo.

"El Barcelona es Messi y creo que si Messi dedice irse, tenemos que intentar buscar otro nombre al Barcelona", continuó.

Eto'o concluyó insistiendo en que la directiva debe hacer lo que sea para que Messi "termine su carrera en el Barcelona".