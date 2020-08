"Si Messi se quiere ir, intentaremos convencerle"

Antes de acometer la intensa agenda de presentación de Ronald Koeman, el entrenador se vio las caras en una comida con el núcleo duro de la directiva. Tras ella, el único que atendió a los medios fue Javier Bordas, directivo responsable del primer equipo, que trató de quitar hierro a una posible marcha de Leo Messi.

"Espero que no se quiera ir. Es el mejor del mundo. Si quiere irse, intentaremos convencerle para que no se vaya, pero seguro que no hace falta", se limitó a decir el dirigente.

Además, en su breve intervención antes de subirse al coche, dio su versión acerca de si hay que hacer una limpieza en el vestuario: "Yo en ese tema soy partidario de hacer lo que digan los técnicos.

El almuerzo tuvo lugar en el conocido restaurante de La Venta, donde estuvieron también el presidente, Josep María Bartomeu; el CEO del club, Óscar Grau, y el flamante secretario técnico, Ramón Planes.

Todos ellos comenzaron a perfilar el Barcelona 20-21 con Koeman, cuya agenda en la entidad es bastante intensa e implicará tomar decisiones complicadas.