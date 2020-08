"Koeman me ha dicho que Messi será el pilar de su proyecto"

La crisis desatada tras el 2-8 frente al Bayern de Múnich ha provocado toda una revolución en un FC Barcelona que ya ha tomado varias medidas y prepara otras nuevas para revertir la complicada situación del club.

Josep Maria Bartomeu, presidente del conjunto catalán, concedió este martes una entrevista a 'Barça TV' en la que repasó de arriba a abajo la actualidad del club y los cambios que se avecinan en el Camp Nou.

En la misma, junto al máximo mandatario 'culé', se encontraban los directores de 'Mundo Deportivo', 'Sport', 'L'Esportiu' y el jefe de deportes de 'TV3', que se encargaron de realizarle diferentes preguntas sobre la actualidad del club.

En primer lugar, Bartomeu habló sobre el adiós de Éric Abidal, cuya marcha fue anunciada unas horas antes en este martes 18 de agosto. "A Éric le agradezco el trabajo que ha hecho durante estos años. Ha sido una decisión suya y hay que respetarla", comenzó el dirigente.

De inmediato, Bartomeu explicó cómo está viviendo estos días tan convulsos. "Preocupado, pensando en las medidas que podemos tomar para dar la vuelta a la situación del equipo", analizó un presidente que habló sobre las convocatoria de elecciones para el mes de marzo.

"No hemos querido dimitir porque LaLiga empieza en cinco semanas y es necesario hacer una preparación. No queríamos adelantar las elecciones por la pandemia. En la Asamblea de octubre cerraremos los presupuestos. Lo fácil hubiera sido dimitir ahora", quiso hacer hincapié Bartomeu antes de hablar sobre la situación económica de la entidad.

"Llevamos diez años en el club. Tenemos un margen importante a nivel económico. Este año desde marzo el club ha dejado de ingresar 200 millones de euros. La temporada empieza ahora y tenemos la responsabilidad de presentar un presupuesto equilibrado, sin pérdidas", enfatizó antes de hablar del panorama deportivo.

Koeman es el elegido para el banquillo

Del mismo, Bartomeu habló sobre el próximo entrenador tras el adiós de Quique Setién y dejó claro que Ronald Koeman es el elegido: "Si nada se tuerce Koeman llevará el proyecto del Barcelona. Lo elegimos por su experiencia, por su filosofía, conoce el club...", explicó.

Sobre el neerlandés, el dirigente respondió sobre por qué no llegó enero, ya que fue una de las opciones barajadas. "Hablamos con diferentes técnicos. Tenía una responsabilidad con Holanda, a pocos meses de la Eurocopa. No podía dejar a Holanda sin técnico. Fue el primero con el que contactamos", insistió.

El presidente del Barça también habló sobre las responsabilidades de la situación actual del club tras el doloroso 2-8 frente al Bayern. "Es compartida. Todos tenemos partes iguales de responsabilidad hasta haber llegado a este punto. El resultado tan negativo de Lisboa nos hace a todos responsables. Siempre he dicho que hubo una decisión importante tras el 4-0 de Liverpool, ver si el club necesitaba una revolución. Yo tomé la decisión de apostar por Valverde y estos jugadores en su momento", explicó.

"Messi quiere acabar su carrera aquí"

Después, Bartomeu habló sobre el futuro de Leo Messi, cuya continuidad en el equipo está en duda. El mandatario quiso dejar claro que la total prioridad es que el '10' siga en el Camp Nou. "Quiere acabar su carrera en el Barça. Koeman le tiene como pilar fundamental del proyecto. Tiene contrato hasta 2021. Tenemos al mejor el mundo desde hace años, pese a que nos eliminasen de la Champions. Siempre pensamos en un sistema que favorezca las capacidades de Messi. Contamos con él", aseveró antes de dejar bien claro que Leo seguirá siendo el referente del nuevo ciclo.

"Tendrá el mismo líder que el del anterior, Leo Messi. Dentro de esta era hay diferentes ciclos. Quizás ahora empiece otro, pero también dentro de la 'era Messi", setenció.

Messi a un lado, el presidente habló sobre la renovación de la plantilla de cara al futuro. "Será lo profunda que haga falta. No hacemos proyectos por hacerlos, queremos ganar cada temporada. Habrá que tomar las decisiones necesarias. Visto con el tiempo, tras Anfield era el momento de hacerlo, aunque la temporada pasada no se valoró lo suficiente, ya que ganamos LaLiga y estuvimos cerca de ganar otros dos títulos", comentó antes de ser cuestionado sobre qué futbolistas podrían salir.

"Se hablará con el técnico y la secretaría y se tomarán decisiones. Algunos jugadores ya saben que no se cuenta con ellos desde hace tiempo. Le explicaremos a cada futbolista la situación. Son jugadores legendarios, que tienen que llevarse todos los honores, pero deben entender el momento", comentó antes de revelar que hay ofertas sobre la mesa por una de las grandes perlas de la cantera 'culé'.

"Hemos tenido ofertas por Ansu Fati, por ejemplo. Pero el Barça no quiere vender jugadores, aunque recibamos varias ofertas por jugadores. A Ansu no le queremos vender. Tiene un gran futuro. Se lo digo desde aquí, es intransferible", sentenció Bartomeu antes de hablar sobre posibles fichajes.

El mercado del Barça

Entre los mismos, el nombre de Neymar fue el primero en salir a la palestra. Pese al deseo del brasileño de volver al Camp Nou, el dirigente ve imposible su llegada. "Su club no le pone a la venta, es normal. El Barça no quiere vender a Ansu Fati, pues otros clubes igual", analizó antes de hablar de Lautaro, otro de los nombres vinculados al equipo 'culé'. "Hemos hablado con el Inter antes del arranque. Paramos las conversaciones cuando volvió la competición. Hablaremos con el nuevo entrenador a ver cómo ve el futuro", matizó.

Sobre el mercado, para hacer hueco salarial en el club, Bartomeu habló sobre la posibilidad de dar la carta de libertad a alguno de los pesos pesados del equipo. "Cada jugador requiere de una conversación individual. Algunos ya han hablado conmigo. Todas las opciones están abiertas en estos momentos", explicó un mandatario que quiso destacar esa importancia de quitarse sueldos altos de encima. "El club tiene dinero, pero un problema con la masa salarial. Los ingresos se han reducido muchísimo y se acercan al límite salarial. Lo que pedimos ahora a los jugadores es una adecuación a los ingresos del club. Se irá recuperando conforme se supere la pandemia", analizó.

Bartomeu también habló sobre la continuidad de algunas piezas básicas del equipo y dejó claro que hay jugadores muy válidos e intocables. "Messi, Ter Stegen, De Jong, Lenglet, Semedo, Griezmann, Dembélé... Son intransferibles y contamos con ellos de cara al futuro", comentó el dirigente, que no mencionó a Suárez, Alba, Rakitic y Busquets, jugadores que estarían en la rampa de salida.

Otro de los nombres que hizo su aparición fue el de un Coutinho que podría tener una nueva oportunidad el próximo curso en la Ciudad Condal. "La secretaría técnica tomará la decisión. Si quieren que siga, el próximo año jugará con nosotros", aseguró.

El sentimiento de Messi tras la eliminación

Pese a que ya mira al futuro, Bartomeu habló sobre la humillante derrota en Champions por 2-8 frente al Bayern. Una debacle que dejó especialmente tocado a Leo Messi, el gran líder del conjunto azulgrana.

El presidente confesó que, tras Lisboa, no ha mantenido una conversación con el astro de Rosario, aunque sí que ha hablado con su entorno para conocer cómo se encuentra anímicamente su gran estrella.

"No he hablado con Messi, solo con su padre. Messi está decepcionado, como todos. Tenemos que mostrarnos optimistas. Tuvimos que pasar un luto de uno o dos días, pero ahora ya toca levantarnos. Soy el primero que cada día me pongo a hacer cosas para cambiar la situación", sentenció.