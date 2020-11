"Si necesitas arroz o leche, voy a tener siempre para ofrecerte"

El jugador colombiano del Real Zaragoza Juanjo Narváez ha promovido en sus redes sociales, a través de un vídeo, una acción solidaria para todas aquellas personas que estén pasando hambre y pide la colaboración de todo aquel que quiera unirse a esta causa.

"Si por la situación que vivimos no puedes trabajar y no tienes para comer, no dudes y no tengas vergüenza de escribirme por privado. Un paquete de fideos, arroz, pasta, leche o algo voy a tener siempre para ofrecerte. No te vayas a la cama, y mucho menos tus hijos, sin comer. ¿Quién más se suma? Entre todos podemos. Únete", explica el delantero zaragocista para ayudar a quienes tienen problemas económicos.

El jugador sudamericano, a raíz de este vídeo, comentó en declaraciones al Real Zaragoza que la idea ha surgido debido a la situación que se está viviendo y, sobre todo, "para la mayoría de personas que desafortunadamente no tienen trabajo y tienen una familia que mantener".

"Dentro de mis posibilidades me surge la idea de ayudar. Estos días estaré pendiente de mis redes sociales e intentaré echarles una mano. Se trata de ayudar y de que nadie pase hambre", reiteró.

Igualmente explica que las personas que le conocen saben que siempre ha intentado ayudar a la gente y que le han comentado que muchas personas se han unido a la iniciativa que ha tomado.

"He hablado con mucha gente que necesita que les eche una mano. Para eso estamos, para ayudar al máximo de personas. ¡Que no tengan miedo de escribirme que tendrán respuesta seguro!", resaltó.