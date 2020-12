"Si Ney no vuelve al Barça, no pasaría nada"

Neymar se fue del Camp Nou y puso rumbo al PSG. Pero en el Barça hay quien no le olvida y lo querría de vuelta.

Después de que Bartomeu dejara el cargo de presidente, los candidatos han utilizado el nombre de Neymar en sus respectivos proyectos.

Jordi Farré, por ejemplo, dijo recientemente que trabaja para que el brasileño vuelva. En una entrevista concedida ahora a 'Marca' ha querido dejar claro que, en cualquier caso, su regreso no será una de las bases de su campaña.

"Creo que en el Barcelona siempre tienen que estar los mejores jugadores del mundo y Neymar está entre ellos, pero si no vuelve no pasaría nada. Al final, nosotros apostamos por un 80% de jugadores de la cantera y el 20% de los mejores jugadores del mundo", explicó.

Dijo también que no tiene sentido hablar de grandes fichajes cuando aún no se sabe quién ocupará la presidencia: "Qué sentido tendría hablar de Haaland, Neymar o Mbappé... es cierto que he hablado con mucha gente porque hemos de estar preparados, pero no voy a referirme a nadie en concreto".

Por último, habló sobre Messi. Espera convencerle para que siga en el FC Barcelona. "Estamos trabajando para intentar que Leo se quede, ofrecerle un proyecto ganador, de vida, que vaya más allá de los años que le queden como futbolista. Hay que crear una marca Messi-Barça, que sea el presidente honorífico. Leo es culé, el Barça le necesita y le ofreceremos un proyecto y volverle a ver ilusionado, que ahora no lo está", finalizó.