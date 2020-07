"Si no corregimos los errores, sufriremos hasta la última jornada"

El Celta perdió una buena oportunidad de dejar cerrada la permanencia. El equipo gallego se puso por delante, pero Osasuna consiguió dos tantos, uno de ellos en el añadido, para darle la vuelta al partido.

En los micrófonos de 'Movistar +', Santi Mina no escondió su malestar: "Se te queda mal cuerpo. Sabemos en la situación en la que estamos. Era una oportunidad muy buena para nosotros, para escaparnos de los puestos de descenso".

"Hablamos antes del partido que eran peligrosos con los centros... y metieron dos goles de esa forma. Hay que corregir errores porque, si no, vamos a sufrir hasta la última jornada", aseguró el delantero.

Sobre la próxima cita, ante el Levante, fue exigente: "El jueves tenemos otra final. No pueden volver a suceder los errores que cometimos. No puede ser que vengamos a este campo, nos adelantemos y ellos te remonten jugando a lo que no estamos jugando nosotros".

Calmó a todos tras las molestias al final del partido por un golpe en su tobillo. "Estoy bien. Son dolencias que tenemos todos. Hay partidos cada tres días y hay que jugar por el equipo de la mejor forma", cerró Mina.