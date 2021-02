"Si no ganamos estos partidos, no tendremos posibilidades"

El Barcelona, con más contundencia que brillo, se llevó la victoria en su duelo contra el Elche por 3-0. Leo Messi y Jordi Alba firmaron los tantos de un cuadro 'culé' que se situó a cinco puntos del liderato.

Tras el encuentro, Ronald Koeman se mostró satisfecho por la capacidad de reacción de sus pupilos tras la reciente derrota frente al PSG en Champions y el empate en Liga frente al Cádiz.

"Necesitábamos ganar después de los dos resultados. Hemos hecho una gran segunda parte, hemos marcado las diferencias. En la primera parte debimos hacerlo mejor", aseguró el neerlandés, que habló sobre el hecho de haber gastado todos los cambios del choque.

"Hemos cambiado para tener frescura en el equipo. Son tantos partidos que llegas a un momento que estás muy cansado y te faltan energías. Menos mal que hemos puesto más energía en la segunda parte para abrir el marcador y facilitar las cosas", explicó.

El técnico quiso destacar ante los medios el duelo de Messi y Pedri, a la vez que señaló que Pjanic debe mejorar. "Leo entre líneas genera muchos problemas a los rivales. ¿Pedri? Siempre es importante tener jugadores como él que pueden jugar en tantas posiciones. En cuanto a Pjanic, tiene que mejorar el ritmo de balón, saber su posición", comentó.

Por último, Koeman habló del bajo ritmo del Barça en los últimos encuentros y lo que supone este triunfo para el equipo. "No hay que olvidar que jugamos muchísimos partidos. Un jugador puede cansarse. Hay muchos cambios para intentar tener más frescura. La victoria es importante porque hemos perdido muchos puntos a comienzo de temporada, la mayoría a domicilio. Si no ganamos cada vez más, no tendremos posibilidades", sentenció.