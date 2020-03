"Si no ganamos la Premier será culpa de estos imbéc**** que salieron de fiesta"

Así lo explicó el ex futbolista neerlandés, en una entrevista concedida a 'So Foot'. El ex del United, entre otros, recordó lo sucedido tras un derbi de Mánchester.

Era en la temporada 2012-13, y el United lideraba la tabla con 13 puntos de ventaja con respecto al City. Se podía haber puesto a 15, pero perdió y los 'skyblues' redujeron la desventaja a 10 puntos, con seis jornadas aún por jugarse.

Cualquier otro entrenador hubiera minimizado lo sucedido (en el fondo aún son cuatro partidos de ventaja), pero Ferguson no lo hizo. Lo que el escocés hizo en el primer entrenamiento tras la derrota no lo olvida Van Persie, quien estaba jugando su primera temporada como 'red devil', tras ocho en el Arsenal.

"Dos muchachos del equipo salieron después de la derrota. El día después de su salida nocturna tenía fotos de los dos jugadores colocadas en las paredes del vestuario", recordó el holandés.

Pero Ferguson no se quedó ahí. "Le dijo a todo el equipo: 'Vale, chicos, si no ganamos el campeonato sepan que es por culpa de los imbéciles que decidieron salir", añadió.

El ex delantero se resistió a desvelar quienes fueron los que enfadaron así a Ferguson. "Tengo los nombres, pero no puedo darlos. Eso se quedó en el vestuario. Fue increíble", continuó.

"No se paró y nos advirtió a todos: 'De ahora en adelante, si veo que un jugador sale antes de que ganemos la Premier, ese jugador está fuera. No me importa quién sea ni los trofeos que hayas ganado hasta ahora. Si sales antes del final de temporada, dejas el equipo y te vendo'. Después de ese discurso, fuimos a entrenar y fueron los dos entrenamientos más difíciles de mi vida", agregó.

Ferguson, un entrenador de los de antes, usaba métodos más propios de la vida cuartelaria que de la psicología futbolística de hoy en día. Y eso queda probado con esta revelación de Van Persie.