"Si no hay más remedio, pediremos la cautelar para que no empiece la Segunda División"

La polémica y la incertidumbre alrededor del ya célebre desenlace de la última jornada de la Segunda División 2019-20 parece no tener fin y se avecinan semanas que pueden ser muy movidas.

Y es que el Dépor-Fuenlabrada sigue trayendo cola y el cuadro gallego, amparándose en la ley, parece dispuesto a ir hasta el final para defender sus intereses.

Así lo explicó Toño Armenteros, secretario del Consejo de Administración del equipo de La Coruña, en 'El Partidazo de COPE' en una entrevista en la que mostró su enfado e indignación por lo sucedido hasta el momento.

"El único club que cumplió todo es el Dépor y es al único al que se le está perjudicando", indicó sobre un Dépor que ha iniciado la pretemporada sin saber en qué categoría jugará el año próximo, con el daño que ello supone de cara a la planificación de la plantilla.

De igual manera, respecto a esto, Armenteros anunció que, en caso de no encontrar una solución, el equipo gallego podría paralizar la competición. "Si no queda más remedio pediremos la cautelar para que no comience la Segunda", aseveró.

Por último, el secretario cargó duramente contra el Fuenlabrada, aunque abogó por una solución que ya se ha comentado: una Segunda de 24. "Las irregularidades son de tal calibre que deben llevar al Fuenlabrada al descenso. Pese a ello, creo que la solución más sencilla de todo este lío pasa por una Liga de 24", sentenció.