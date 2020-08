"Si no juego en el Arsenal, me muevo"

El Arsenal cerró la temporada con la consecución de la FA Cup y buena parte de culpa la tiene Emiliano Martínez, que estuvo francamente bien bajo palos.

El argentino, en 'Closs Continental', quiso lanzar una advertencia a su equipo: "Si no juego, me muevo. No soy conformista y quiero avanzar en mi carrera. Voy a ir donde juegue más partidos".

"Demostré que puedo jugar. Cuando vuelva necesito disputar más partidos, es la única manera que me quede en el Arsenal", añadió.

La última palabra la tendrá Mikel Arteta, que seguirá la próxima temporada en el banquillo del cuadro londinense.