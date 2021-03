"Si no le da con la mano, estaba solo para marcar"

El Real Madrid se quejó de forma amarga de una mano de Felipe en la que Hernández Hernández no pitó penalti. La acción fue objeto de debate incluso después del pitido inicial.

"Ni para nosotros está claro. Nosotros no hablamos cosas del árbitro y nunca vamos a intentar hablar del árbitro", aseveró el centrocampista brasileño.

Casemiro habló con Hernández Hernández sobre la acción. "Lo que le he intentado dejar claro es que si no toca en la mano, yo iba a meter el gol, estaba solo detrás de Felipe, y he intentado explicárselo".

"Pero es decisión de él y tenemos que respetar su opinión. Es un buen árbitro e intenta siempre hacer lo mejor. Fue a ver el VAR, es positivo, hay que respetar su opinión porque tenemos buenos árbitros en la Liga", sentenció el brasileño.