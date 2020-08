"Si no quieres hablar del partido, esto va a ser muy difícil"

La Major League Soccer vivió una jornada histórica cuando los equipos se negaron a jugar sus encuentros en señal de protesta tras el tiroteo a Jacob Blake ocurrido en Wisconsin.

Esto hizo que, tal y como revela 'AFP', los jugadores de Toronto FC y Montreal Impact no quisieran en principio disputar el encuentro de este viernes, aunque finalmente se llevó a cabo. Thierry Henry, técnico del cuadro de Montreal, fue cuestionado en repetidas ocasiones por este hecho, lo que originó una tensa rueda de prensa.

"No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó el miércoles. Si no quieres hablar sobre el partido que hemos jugado, esto va a ser muy difícil. Creo que lo que toca es hablar del partido", empezó explicando el galo.

"Toronto ha hecho un gran partido este viernes y ha merecido el triunfo. ¿Podemos hablar de eso? Si quieres hablar de otras cosas luego, puedes hacerlo, pero respeta ahora lo que toca", añadió.

Por su lado, el defensa Rudy Camacho confirmó que, en un principio, los futbolistas no querían jugar. "Acordamos no jugar, pero el jueves hablamos con algunos jugadores de Toronto y nos dijeron que querían jugar. No estábamos de acuerdo con ello". explicó.