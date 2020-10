"Si no salimos como en la segunda parte, no nos llega"

El jugador del Valencia Carlos Soler afirmo tras la derrota de su equipo en Elche por 2-1, que si no salen como en la segunda parte no les llega para sacar adelante este tipo de partidos.

Destacó, en declaraciones a 'Movistar LaLiga' que su rival les había dominado en la primera mitad, en les que les faltó intensidad. "Me duele decirlo, pero hay que ser autocrítico", señaló.

También, el canterano del Valencia explicó que, aunque la derrota no es buena, no deben encender las alarmas, sino no tener miedo y mejorar ante el Getafe y el Real Madrid.