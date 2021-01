"Si no fui al Madrid es porque no me quiso lo suficiente"

Santi Cazorla disfruta del fútbol en el Al-Sadd después de haber vuelto a soñar y dejar atrás una larga lesión que tanto tiempo lo dejó fuera. El español decidió irse a buen nivel del fútbol español.

"El Villarreal quería que continuara, pero tenía la de idea de terminar así, es decir, satisfecho y contento. Quería que la gente s equedara con la espinita de que igual podría haber jugado algo más", contó en una larga charla con el diario 'AS'.

A Cazorla no le falta una palabra de agradecimiento para todos los clubes por los que ha pasado. Con su lesión, el futbolista confesó que tuvo algod de miedo en su vuelta.: "Estaré eternamente agradecido con todos los equipos. Todos me han brindado grandes cosas. Yo sabía que iba a sorprender al Villarreal y Calleja me dijo que me veía con buen nivel futbolístico. Tenía algo de miedo por entrenar solo dos años y volver a verme con un grupo. Mi único miedo al volver a jugar era que la gente viera que no estaba al nivel".

"Puede que haya mejorado mi madurez leyendo partidos. Al final, hay que pensar más rápido y colocarse mejor. No hace tanto esfuerzo y guardarme es algo que uno aprende con los años. Si era un sueño volver a jugar al fútbol, imagínate volver a vestir la camiseta de la Selección con 35 años", continuó exponiendo su pensamiento sobre el nivel que ha dado y cómo ha visto sus partidos.

En cuanto al VAR, a Santi Cazorla le gustaría que se unificaran los criterios: "Ni los propios árbitros saben cuándo actuar en ciertas ocasiones. No sabemos cuándo es mano o cuándo no lo es...".

Sobre algunas anécdotas, el centrocampista pudo irse al Real Madrid en varias ocasiones, pero él mismo ha dicho que si no se produjo es porque no lo querían lo suficiente.

"Si al final no se dio es porque el Madrid no me quiso lo suficiente. Hubo negociaciones y estuvo cerca un par de temporadas. No le doy vueltas porque el futuro me ha puesto donde me han querido y estoy igual de contento", expresó.

Finalizando, Cazorla escogió a Riquelme como "un jugador diferente" y a Kanté. "El mayor perro de presa es Kanté. Te lo regateabas y ya estaba delante otra vez. Era una cosa increíble por lo rapido que es y lo rápido que recupera la posición", acabó.