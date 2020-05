"Si no se reanuda LaLiga, la daría como nula"

Palop es uno de los ex jugadores que tuvo que pasar días en el hospital por culpa del coronavirus. Nadie lo sabía y publicó su recuperación con una foto con mascarillas en las redes sociales. El ex portero atendió al diario 'AS'.

"Salí de la situación de infección y tras haber estado 12 días en el hospital y 17 en aislamiento. Voy a hacer vida normal y respetar las normas. Noté los primeros síntomas en Barcelona y después de ocho días. No fue complicado de identificar", recordó.

Palop aseguró que "fueron días complicados" porque no podía ni moverse y porque tenía el miedo de que la enfermedad fuera a más: "Era impactante escuchar a las enfermeras hablar de personas que habían enfermado y que tras 12 días seguían sin despertarse".

Preguntado por lo que haría si LaLiga no se puede reiniciar una vez hechos los test a todos los futbolistas, cuerpos técnicos y diversos empleados, Palop tiene claro lo que haría.

"Veo muy difícil la vuelta de LaLiga. Lo primero es la salud. Yo daría la temporada como nula si no se pudiese terminar y empezaría la siguiente como la terminamos el año pasado. No haría campeón a nadie y que todos los equipos matuvieran su categoría, así nadie saldría perjudicado ni tampoco beneficiado", acabó.