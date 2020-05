"Si no te entiendes con Ziyech, no eres un buen delantero"

Hakim Ziyech es uno de los nombres del momento y así lo ha querido expresar su ex compañero Finnbogason (ex delantero de la Real Sociedad) en una entrevista que concedió al diario holandés de 'De Telegraaf', en la que solo encontraba palabras buenas para el nuevo jugador del Chelsea. "Sabía que era bueno, pero el nivel que ha mostrado en los últimos años no es normal", dijo.

Cuando le preguntaron sobre su entendimiento con el marroquí en el terreno de juego se mostró sarcástico: "Si no te entiendes bien con Ziyech, no eres un buen delantero. Solo tienes que moverte bien, él te pone los balones exactamente donde los quieres".

La temporada en la que coincidieron en el SC Heerenveen, Finnbogason acabó como máximo goleador de la Eredivisie con 25 tantos y Ziyech finalizó como segundo máximo asistente del campeonato con diez pases de gol.

En el tramo final de la entrevista le preguntaron por el nuevo reto de Ziyech en la Premier League. "Sin duda, la Premier League va a ser una gran prueba para él", opinó.

Su ex compañero cree que va a brillar en la liga inglesa y que sabrá convivir con la presión: "Allí los jugadores son más agresivos, pero mira lo que ha hecho con el Ajax en la Champions League. La presión será enorme, pero podrá vivir con ella".