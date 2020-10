"Si Nyom le hace a Suárez lo mismo que a Ansu, se lleva una patada en los huevos"

Ansu Fati fue a cuchillo desde que entró ante el Getafe y Allan-Romeo Nyom trató de intimidarle. De ahí llegó el polémico choque entre ambos, en el que el francocamerunés le recriminaba al extremo del Barça su fragilidad.

"¿18 años y te tiras así?", le espetó Nyom después de que Ansu Fati cayera en el área tras una carga del lateral. Las imágenes y el audio captado por el micrófono de ambiente volaron como la pólvora y le han valido todo tipo de críticas al futbolista azulón.

Uno de los últimos en hablar del asunto fue Jacinto Elá, ex futbolista de Espanyol, Southampton o Alavés. En una entrevista para 'Radio Marca', el ahora entrenador y escritor reafirmó su opinión tras unos tuits en los que ya atacaba al lateral.

"Hay muchos Nyom en regionales y esas categorías, incluso en Segunda B, a los que la gente aplaude, y creo que lo que hizo Nyom por ejemplo, con Ansu Fati de tirarse encima y amedrentarle, cosa que no lo haría con Luis Suárez o Sergio Ramos, me parece un abuso", aseveró.

"Estas cosas no la copian los niños, sino los que están en Tercera División o Segunda B", continuó Elá, duro en sus palabras: "Da asco, yo he pasado por Segunda B y Tercera División y cuando llegué a Segunda Regional y me encontré a tipos como estos ya dejé de jugar".

"El tema es que se les valora, pero los demás podemos tener la libertad de criticar esos comportamientos. No se pueden dejar pasar. Nyom no es el que más pega del mundo, pero finge. La actitud de matón que tuvo con Ansu Fati me parece hasta ridícula. Ponerte las piernas encima de él... eso no se lo hace a Suárez, que le pega una patada en los huevos que le deja tieso", añadió.

Desde luego, no le gusta demasiado Nyom: "Si fuese entrenador y tengo otras opciones ficharía a otro, pero por gusto personal. Además es que le pasa mucho a estos 'guarretes', que fingen mucho, luego son buena gente fuera del campo y luego son los que hacen vestuario".