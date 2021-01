"Si para el VAR fue roce lo de Izquierdoz... échenlos a todos"

La resaca de los partidos de ida de la Copa Libertadores todavía colea en Sudamérica. Sobre todo esa acción de Izquierdoz sobre Marinho dentro del área en la que Santos reclamó penalti con insistencia en el partido ante Boca Juniors. Pero ni el árbitro ni el VAR lo vieron así.

De ello habló Pablo Lunati, ex árbitro de fútbol en Argentina y aficionado de River, en su charla con 'TyC Sports'. No entendió cómo no pudo ser pena máxima después de que se viese repetido.

"El árbitro lo tiene que cobrar. Si para todos los que estaban arriba, que también son árbitros, fue un roce de juego...", deslizó el propio Lunati.

"Échenlos a todos, es una falta clara. Igualmente, supongamos que Tobar estaba mal posicionado, no la vio, puede pasar. Ahora, ¿por qué no la va a ver al VAR?", añadió.