"Si quiere crecer en su carrera, Mbappé tiene que fichar por el Madrid"

Hablar de Robert Pirès es pensar automáticamente en Francia, Arsenal, Villarreal y un derroche eterno de clase. Completamente desligado por decisión propia del fútbol desde que se retiró, el ex centrocampista hace un interesante análisis de la actualidad en 'AS'.

Cuestionado en clave madridista por varios compatriotas, Pirès se mojó en todo. Por ejemplo, al hablar sobre Kylian Mbappé, al que se ha ligado constantemente con el conjunto blanco. Se asegura que podría llegar al Santiago Bernabéu este próximo verano, en su último año de contrato con el PSG.

¿Le ve fichando por el Madrid en 2021?: "Claro que sí. Yo soy francés, me gusta el PSG y quisiera que siguiese en la Ligue 1, pero si él quiere crecer en su carrera, tiene que fichar por el Madrid".

Otro nombre propio es el de Eduardo Camavinga, al que también se le ve jugando en el Real Madrid en el futuro. Al contrario que el de un Mbappé que tendrá más fácil salir del PSG este verano, Pirès cree que se debe ser paciente con el jovencísimo centrocampista del Rennes, ahora lesionado.

"Solo tiene 17 años, eh… Mi opinión es que se debe quedar dos años más en el Rennes para que siga creciendo y después ir ya a un grande como el Madrid, el Barça o el que elija. Es pronto para él. Si el Rennes puede, debe intentar retenerle", explicó.

También habló de Zinedine Zidane, objeto de críticas tras las derrotas contra Cádiz y Shakhtar Donetsk, aunque recuperado después de ganar al Barcelona en el Camp Nou. En su caso, Pirès se muestra incrédulo por las dudas.

"Es tremendo que se hable de crisis y de fin de ciclo cuando el Madrid perdió dos partidos antes del Clásico y después empatara in extremis ante el 'Gladbach… Yo sé que en el Madrid hay mucha presión, pero el míster y los jugadores deben trabajar en un clima más tranquilo. No por ser el Madrid o el Barça se puede ganar a todos, si no el fútbol sería aburrido", lamentó.

Analizó también la situación de un compatriota como Antoine Griezmann: "El problema es que, como al Madrid, rechazar al Barça casi es pecado. Yo creo que no se equivocó al irse del Atlético, pero la situación desde que llegó hace dos años no va bien para Griezmann, pero tampoco para el Barça".

Con esta marabunta de nombres, ¿a quiénes ve como sucesores de Messi y Cristiano?: "Ojalá sigamos teniendo la suerte de disfrutar de ellos mucho más tiempo. Por favor, que aguanten todo lo que puedan. ¿Sucesores? No sé si hay. Disfruto de Mbappé, de Neymar, pero como Messi y Cristiano, nadie. No creo que vayamos a tener jugadores como ellos, al menos en un futuro próximo".

Por último y aprovechando que mencionó a Leo Messi, se manifestó a favor de la permanencia del argentino en su equipo tras el culebrón veraniego: "Yo creo que al final ha decidido lo mejor. Él y el Barça están condenados a estar siempre juntos".