En la previa del partido ante el Celta, 'ara.cat' publicó una entrevista a Quique Setién en la que el cántabro habló a fondo de la cantera y la gestión de minutos con los más jóvenes.

Setién desvió los focos hacia el Barça a la hora de mirar más a La Masia: "Hacer jugar más a los jóvenes no es sólo competencia mía, debería ser una apuesta de club cuando se planifica una temporada".

"Si tú fichas cinco jugadores que son los mejores del mundo en su posición, será difícil hacer espacio a un chico de la cantera. Queremos ganarlo todo, queremos estar en la primera línea, pero también queremos que un niño de 17 años rinda como quien ha ganado un Mundial", reflexionó.

El entrenador fue realista y habló de que, pase lo que pase, habrá descontentos: "Ahora todo el mundo habla de querer ganar, pero si saco a cuatro chavales y no ganamos, me echarán. Y si fichamos los jugadores que quiere todo el mundo y se gana, la gente estará contenta, pero los jóvenes no tendrán lugar".

También habló Setién de su futuro en el Barça: "Sí, siempre lo pienso (seguir la próxima temporada). Cuando llego a un club pienso que voy a quedarme para toda la vida, aunque sé que no será así".

Por último, se refirió al papel de Griezmann en el equipo: "Es un futbolista que se mueve mucho, pero no es fácil filtrar la pelota cuando tienes 10 jugadores tan cerrados, tapando espacios para el pase. Todo es consecuencia también de haber pasado tres meses sin jugar, esto afecta al ritmo".

"Te toca jugar contra un rival disciplinado, como el día del Sevilla, y cuesta encontrar los espacios. Es casi imposible sorprender a estos adversarios. Para algunos jugadores estas situaciones son muy frustrantes. Quizás nos falta un punto de efectividad y coordinación", finalizó.