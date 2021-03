"Si Salah no es feliz, hay que venderlo"

Salah no pasa por su mejor momento en el Liverpool: ¿cuál es la solución? Robbie Fowler, a quien experiencia no le falta, lo tiene claro: si no supera esta tesitura, lo mejor es venderle. En 'Daily Mail', opinó sobre la situación del egipcio y le comparó con Coutinho.

"No me cae mal Salah, adoro a Salah. Pero creo que los fichajes dependen de la voluntad del futbolista, así que la pelota está en su tejado. Si quiere irse, debe irse. Si un futbolista quiere irse, hay que aceptar lo que hay. Soy un firme defensor de que, si hay alguien infeliz que se quiere ir, debe irse", afirmó.

Preguntado sobre el técnico 'red', ofreció su punto de vista sobre qué piensa: "No quiere a alguien que no quiera estar en el club. Esa fue su actitud cuando sucedió lo de Coutinho, que pidió irse. Así que, si Salah no es feliz, por lo que sea, entonces hay que venderlo y utilizar ese dinero para hacer cambios en el equipo".

"Soy fan de Salah, ¿quién no lo es? Pero el Liverpool no echó mucho de menos a Coutinho, ¿no?", zanjó. Si el Liverpool opta por traspasarle, como sugiere esta leyenda, podría etiquetarle con un precio de 113,5 millones de euros, el valor de mercado que le cuelga BeSoccer Pro.