"Si sigo en el Milan es por mi pasión, antes esto no era así"

El Milan tuvo una reunión con Ivan Gazidis, el consejero delegado, y el cuadro 'rossonero' sacó conclusiones positivas, pues se acordó una reducción salarial de solo el 50% en el mes de abril.

Si bien es una bajada de sueldo importante, es inferior a la de otros clubes, así que 'AS' informó de que la plantilla se dio por satisfecha con la medida.

Pero Zlatan Ibrahimovic tomó la palabra por la indecisión del club lombardo. Un equipo que fue enorme en el fútbol europeo y ahora solo es una caricatura.

"Si me quedo, solo es por pura pasión. El Milan de antes era otra cosa, no esto", dijo el gigantón, dando a entender que se marchará del club si las cosas no cambian.

Stefano Pioli, actual técnico del equipo y sentenciado para el futuro, se mostró positivo: "Ha sido un encuentro útil y directo. Hablar siempre es lo mejor".