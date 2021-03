Si Solskjaer pudiera fichar a una leyenda del United, sería Cristiano

Si Solkjaer pudiera fichar a una leyenda del Manchester United para su equipo actual, esa sería Cristiano Ronaldo. El entrenador de los 'red devils' lo dijo en una ronda de preguntas y respuestas organizada por el club. Curiosamente, coincide con que el portugués está en venta.

"Hay varios jugadores con los que he jugado que me encantaría tener en mi equipo. Me encantaría tener a Roy Keane, aunque no estoy seguro de si podría entrenarlo. Lo ficharía todos los días de la semana", comenzó explicando el preparador tras escuchar al aficionado que le planteaba la cuestión.

"Roy fue influyente, pero también jugué con Cristiano Ronaldo y ha sido el mejor jugador del mundo junto a Messi en los últimos 10-15 años, así que Cristiano. Tú le cogerías en tu equipo seguro", terminó afirmando. Un claro guiño a un futbolista con el que tiene una gran relación.

Es llamativo que, en el mercado de fichajes veraniego, no sería raro que sonara un posible traspaso de Cristiano al United. La Juventus sopesa colocarle en el mercado tras las tres decepciones en Champions League seguidas y volver a Old Trafford sería un destino más que jugoso para el 'bianconero'.