"¿Si soy el 'nuevo Messi'? Yo solo quiero aprender"

18 años cumple Ansu Fati este sábado. Y, coincidiendo con su mayoría de edad, el periódico 'Tuttosport' lleva una entrevista con el joven jugador del Barça a su portada.

"Sueño con el Golden Boy", reconoce un ilusionado Ansu Fati. El atacante de moda es uno de los candidatos a este premio.

Algunos comparan a Ansu Fati con Messi, hay quien le llama 'nuevo Messi', aunque él prefiere mantenerse al margen. "Yo no me fijo en esas cosas. Solo pienso en entrenar y aprender, estoy cumpliendo un sueño y espero seguir así", dijo.

Con respecto a esa nominación al Golden Boy, le encantaría entrar en la selecta lista de ganadores. Eso sí, no es algo que le quite el sueño. "Estoy emocionado. Ser nominado para un premio tan importante me ilusiona mucho, pero he de seguir trabajando para que puedan llegar más cosas bonitas como esta. Sería un honor ser parte de la lista de jugadores que se llevaron el Golden Boy, pero como dije antes, no es algo que me obsesione. Todos somos ganadores solo por haber llegada hasta la fase final", expresó.

Habló también sobre Koeman, el nuevo técnico del Barcelona, y confesó que aún se están haciendo a lo que les pide el entrenador: "Empezamos hace poco con él. Nos estamos adaptando a sus ideas. Debo subrayar que estamos trabajando muy bien".

Por último, explicó de dónde le viene su pasión por el fútbol. "Nací con un balón entre las piernas. Mis padres jugaban, también mi hermano mayor. Braima jugó conmigo en la cantera del Barça y siempre quise seguir sus pasos. El fútbol siempre me ha encantado, me divierto muchísimo jugando", concluyó Ansu Fati.