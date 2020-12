"Si soy presidente del Barça, lo primero que haré será llamar a Monchi"

Si hay un experto en esto de las elecciones del FC Barcelona es Agustí Benedito. El próximo 24 de enero afrontará sus terceras si logra las firmas necesarias, y en 'Goal' volvió a defender un proyecto que dice que pasa más por La Masia que por nombres de jugadores.

Eso sí, a nivel técnico, confía en Ronald Koeman y tiene clara su apuesta para la dirección deportiva: "Ya en 2015 nos reunimos varias veces con Koeman y lo tenía muy claro. Creo que abrirá una etapa de varios años al frente del equipo. En cuanto a la dirección deportiva, entonces apostamos por Monchi y hablamos también con él".

"Sigo pensando que es un 'top' 3 mundial y que sería una incorporación buenísima. Entonces parecía que nunca dejaría el Sevilla y luego resultó que se fue a Italia y regresó. Lo primero que haré si soy presidente será llamar a Monchi para intentar convencerle", dijo sobre el directivo hispalense.

Respecto a Leo Messi, no le gustó lo que vio en la entrevista con Jordi Évole: "En verano realizó aquellas declaraciones tan impactantes en las que decía de forma clara y rotunda que quería irse y le pedía al presidente que le dejara salir, y ahora necesitamos que cambie de opinión. Esa entrevista era una oportunidad única para decir que le hacía ilusión seguir y no lo escuchamos. No fui capaz de escuchar un mensaje esperanzador y me quedé preocupado, francamente".

"Por la trascendencia que tiene la situación hay que encuadrar bien los mensajes públicos. A diferencia de lo que dijo en verano en 'Goal' esta vez no dijo que se quería ir, pero tampoco dijo que quisiera quedarse", agregó.

Mucho se ha hablado en esta campaña de Neymar. Con el brasileño, Benedito es muy escéptico: "A ver cómo evoluciona lo del COVID-19, pero no tengo claro que se arregle ni en 2021 ni en 2022. No creo que sean años de fichar esta clase de jugadores y tampoco creo que Catar lo suelte".

"Catar organiza el Mundial, la inversión es muy grande, tienen un club de referencia en el mundo como es el PSG y creo que no solo intentarán retener a esta clase de jugadores, sino que también buscarán realizar nuevos fichajes. Creo que este verano vamos a estar más centrados en convencer a Messi de que siga que del regreso de Neymar", incidió.

Aun así, rechaza hablar de este u otro jugador: "Ningún nombre, ni siquiera Messi, es comparable al peso de 121 años de historia, ninguno representa ni asegura la salvación. Hay jugadores que, como aficionado, me encantan. También tengo nombres de ejecutivos en la cabeza pero me daría por muy satisfecho si viniera Monchi".

En este sentido, insistió en que el camino es la cantera: "No acabo de entender el interés de Bartomeu en destrozar La Masia y con eso hablo de modelo. El fútbol formativo trasmite una forma concreta de vivir el club y también ha sido capaz de cargárselo. Hay que recuperar el modelo, algo que compartimos todos los precandidatos. Con Pep Guardiola y Tito Vilanova llegamos a jugar con once de la casa. En los últimos tiempos hemos jugado a veces sin un solo jugador formado en la Masia. Por lo menos la mitad de la plantilla y del equipo titular deben ser de la casa".