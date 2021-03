"¿Si tenemos astrofísicos como Pep? No, no llegamos a ese nivel..."

'La Roja' quiere estar en Catar. Para ello trabajan los de Luis Enrique. Su primera piedra en el camino será Grecia.

Antes del encuentro, Luis Enrique concedió una rueda de prensa. Aprovechó para tranquilizar a los entrenadores, preocupados por el parón y por la carga física de los jugadores.

"Vamos a tener en cuenta la condición física de cada jugador, no solo la de Ramos. Es imposible que alguno juegue 90 minutos los tres partidos. En su caso, que viene de la recuperación de la lesión, hablaré con él. Está sin ningún problema y en función de sus sensaciones y de lo que entienda yo que es mejor para el equipo, decidiré. Mi idea es cuidar a todos", dijo.

En cuanto a la carga de partidos, dijo que su opinión no importaba. "Ahí no entro, los partidos son los que son y me adapto", expresó.

Espera que no haya sorpresas y puedan estar en el Mundial, aunque advierte que puede pasar de todo. "En cada Mundial hay Selecciones de gran nivel que se quedan fuera. Vamos a aplicarnos y a hacer los deberes desde el primer momento. Pero no he visto que mi Selección divague o vegete. Ante Grecia será un día para recordar qué tipo de competición iniciamos, sí. Tendremos que estar atentos", apuntó.

No despejó la duda sobre qué meta será titular. "Me centraré en buscar lo mejor. Mi plan puede variar, ya veremos. Estoy encantado con los tres que tengo", se limitó a decir. Y tampoco desveló su idea de cara a la Eurocopa. "Quedan dos meses y medio, aún puede haber lesiones", zanjó.

Tampoco quiso dar pistas al entrenador rival sobre los otros integrantes de la alineación. "Estamos abiertos a todo. A mí me gusta seguir la línea de lo que venimos haciendo. Lo que intentamos es que los jugadores reconozcan el posicionamiento que buscamos y que juguemos de manera global. Poner a once de acuerdo no es fácil", analizó.

Cuestionado por De Gea y su futuro, evitó entrar en polémicas: "El debate tiene que existir, en España nos gustan las polémicas. Hay que aceptar las críticas y los elogios. De Gea tiene experiencia para gestionar eso".

Le preguntaron sobre Pedri y la comparación con Iniesta y, una vez más, Luis Enrique le animó a ser él mismo. "Son diferentes. Pedri se tiene que parecer a Pedri. Con la edad que tiene es una versión maravillosa. Es humilde, trabajador, inteligente y buen compañero. Es un jugador de primer nivel y hay que dejarle hacer su camino", expresó.

Se refirió a Gerard Moreno, quien sufre una contractura. "Está mucho mejor, pero vamos a ser prudentes... incluso más de lo habitual", dijo.

Esta semana, la prensa reveló que el City de Guardiola fichó a astrofísicos. El seleccionador de España dijo que a él, eso le queda muy lejos: "No llegamos a ese nivel".

En el debate entre Mbappé y Haaland, Luis Enrique prefirió no mojarse. "O los dos o ninguno", fue su respuesta.