La temporada de José Gomes puede durar dos partidos o cuatro. Dependerá de lo que haga en el 'play off' de ascenso contra el Girona. El técnico llega dispuesto a lograr el ascenso.

"Tenemos jugadores con talento. Hemos hecho partidazos y otros en los que se podía haber hecho más. Eso ya es pasado. Ahora tenemos la oportunidad de hacer algo. Hay que estar muy centrados y cerrar nuestro campo de emociones para estar concentrados", dijo.

Sabe José Gomes que "esto es muy corto". "Estamos ahí y hay que luchar esforzándonos por nuestras familias y amigos. Podría decir que no tenemos presión, pero con ella tenemos que trabajar y ganar. Vamos a trabajar al 100%", explicó.

"Yo he jugado al fútbol amateur. Mi entrenador siempre me decía que lo que hablábamos ahí se quedaba, no lo contaba ni a mis padres. Lo que hablemos en el vestuario no puede salir. Si tengo que ser duro, lo seré. Y en sala de prensa siempre protegeré a mis jugadores", sentenció.