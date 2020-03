"Si tienen que bajar a tres, en este momento, hay tres peores que el Eibar"

El Eibar está peleando esta temporada por permanecer en Primera. Su lucha se ha vio interrumpida por la crisis del coronavirus. El plantel se quedó sin jugar contra el Real Madrid y, en caso de quedar las cosas así, Garmendia, leyenda del club, se alegró de que no descenderían los 'armeros'.

Lo hizo en una entrevista con 'AS': "A mí también se me ha pasado eso por la cabeza. No sé qué soluciones se pueden encontrar en esta situación. Cada uno tenemos que apechugar con lo que nos toque, lo bueno y lo malo. Cuando me decían: 'el Eibar lo va a pasar mal al final de temporada'; siempre decía en mi interior: 'de momento, tenemos 3 o 4 equipos por detrás en la clasificación".

"No sé qué decisiones se tomarán. Pero, si tienen que bajar tres equipos, en este momento, hay tres peores que el Eibar. Siendo un poco egoístas, en la Liga por la permanencia, ahora no bajamos. El futuro es incierto, no se sabe si se podrá volver a jugar esta temporada", añadió.

Sobre la suspensión de los entrenamientos por la pandemia, opinó: "El coronavirus se contagia fácilmente, por lo que todas las medidas están destinadas a prevenir contagios. Si hay un grupo de 25 futbolistas, con entrenadores, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Pero si hay un caso positivo, luego sería más difícil, si pasas la enfermedad, ponerse en forma físicamente".