Ramos, tajante: "¿Si tiraré el próximo penalti? Por supuesto"

Sergio Ramos no habló en rueda de prensa con la Selección, tal y como estaba previsto en un principio, pero sí lo hizo en las redes sociales en un vídeo publicado por la Real Federación Española de Fútbol.

En él, despejó cualquier duda que existiese tras fallar dos penaltis ante Suiza y no dudó sobre si tiraría el próximo: "Por supuesto, Si no lo enfocase de esa manera, dejaría de ser yo. Todo es un estado de ánimo, de confianza en mí mismo. Si llegase el momento y no sintiera esa confianza en mí mismo, se lo dejaría a un compañero".

El capitán también respondió a otra de las preguntas del millón: la de la fecha de su retirada de la 'Roja': "La cifra es mi cabeza. Hasta que el físico me aguante y, sobre todo, mi cabeza. Mientras siga manteniendo esa alegría y esas ganas e ilusión de querer seguir viniendo, vestir mi camiseta, representar a mi país. Mientras eso siga intacto, voy a seguir".

Sobre el decisivo partido ante Alemania, Ramos fue claro: "Es un partido único. Nos jugamos estar en la 'final four' y qué mejor manera que depender de nosotros. Es una oportunidad única para demostrar lo que queremos conseguir y hacia dónde queremos ir".

"Superar un récord con mi selección y llegar a las 177 internacionalidades y superar a un grande, a una leyenda como Buffon, pues siempre es muy gratificante. Después de tantos años, de tanto sacrificio, pues acabas recogiendo esa recompensa. Esos retos que aunque son individuales, acaban teniendo también una importancia mayor", agregó el defensa del Real Madrid sobre su marca.

Por último, tuvo palabras para Sevilla, lugar en el que se jugará el encuentro ante Alemania: "Siempre que piso Sevilla, me cambia el estado de ánimo, me sale una alegría incluso mayor de la que suelo tener siempre".

"Miro alrededor y bueno, he pasado muchas horas corriendo por aquí. Horas de silencio, de soledad, por los fieles que siempre han estado dándome cariño y apoyándome. Por supuesto que nunca te imaginas que puedas llegar tan alto", agregó.